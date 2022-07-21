Александр Зинченко в ближайшее время завершит свой переход в лондонский клуб.

Один из лидеров национальной сборной Украины Александр Зинченко в ближайшее время будет представлен в качестве футболиста лондонского "Арсенала".

Главный тренер "канониров" Микель Артета подилелся своими эмоциями от подписания украинского полузащитника, отметив, что переход Александра задерживается из-за некоторых формальностей.

"Зинченко? Да, как вы видели, он здесь. Есть еще несколько формальностей, чтобы все завершить, но мы очень рады, что он у нас.

Я очень хорошо знаю этого игрока. Александр – исключительный футболист, и он также принесет еще одно конкурентное преимущество этой раздевалке.

Зинченко может сыграть и в полузащите, и на позиции левого защитника. В начале карьеры он был типичным номером 10, а мы превратили его в левого защитника, который может делать многое, чего мы хотим от нашей манеры игры.

Универсальность – это то, что будет важно для команды, потому что у нас есть игроки на этой позиции, которые являются более конкретными крайними защитниками, поэтому я очень рад", - приводит слова Артеты официальный сайт "Арсенала".

Добавим, что Александр Зинченко уже покинул "Манчестер Сити" и находится в расположении "Арсенала" в американском "Орландо".

Zinchenko, already wearing Arsenal training kit in Orlando. Deal signed in the afternoon, official soon. ⚪️🔴 #AFC@Arsenalmaan 🎥⤵️pic.twitter.com/AzZv3QzruM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022

Накануне главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола тепло попрощался с Александром Зинченко, поблагодарив украинца за его вклад в достижения "Манчестер Сити".

Стоит также отметить, что Зинченко хорошо знаком с тренером "Арсенала" Микелем Артетой по совместной работе в "Манчестер Сити". Артета был помощником Гвардиолы с 2016 по 2019 год.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За "Манчестер Сити" украинец сыграл 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

В 2021 году Зинченко отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.

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