Александр Зинченко вскоре подпишет контракт с "Арсеналом".

Украинский полузащитник Александр Зинченко покинул "Манчестер Сити" и вскоре станет игроком лондонского "Арсенала".

Это подтвердил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Испанский тренер решил поблагодарить футболистов, которые ушли из "Ман Сити" этим летом и в этот список попал украинец.

"Зинченко, как и Жезус и Стерлинг, оказали огромное влияние на команду. Невероятные люди и особенные игроки, но они идут дальше. "Челси" и "Арсенал" – невероятные клубы, я рад успеху своих ребят.

Наша благодарность за то, как они вели себя на поле и за его пределами. С Алексом получилось хорошо, мы смогли нормально попрощаться. С Габриэлем и Рахимом нет, но с Алексом мы поужинали и попрощались", – цитирует Гвардиолу MEN.

Также с Александром Зинченко попрощался полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

"Он был отличным партнером по команде как игрок. Он заслуживал лучшего, и мы будем скучать по нему.

Но это футбол – он продолжается, и всегда приходят новые игроки. Однако мы исключительно рады за него", - сказал футболист в комментарии Daily Mail.

Напомним, Александр Зинченко в ближайшее время должен присоединиться к лондонскому "Арсеналу", куда раньше перешел бразильский нападающий Габриэл Жезус.

Ожидается, что за трансфер украинского хавбека "Манчестер Сити" получит 30 млн фунтов, еще 2 млн предусмотрены бонусами.

В "Арсенале" Зинченко будет работать под руководством испанского тренера Микеля Артеты, с которым он уже хорошо знаком по совместной работе в "Ман Сити". Артета был помощником Гвардиолы с 2016 по 2019 год.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За "Манчестер Сити" украинец сыграл 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

В 2021 году Зинченко отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.

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