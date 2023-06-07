Мадридский клуб нашел звездную замену Кариму Бензема, который покинул клуб ранее.

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн близок к переходу в мадридский "Реал".

По информации испанского издания Marca, "сливочные" планируют ускорить подписание одного из лучших бомбардиров АПЛ после ухода из команды французского форварда Карима Бензема.

Сообщается, что Харри Кейн является единственной целью "Реала" на позицию центрального форварда. Англичанин уже дал согласие на переход в испанский клуб.

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"Тоттенхэм" готов продать своего лучшего бомбардира за 80 миллионов евро. Однако, учитывая, что "шпоры" не хотят отпускать Кейна в английские клубы, а также то, что контракт нападающего с лондонским клубом истекает уже в следующем году, "Реал" попытается еще сбить цену.

Добавим, что Харри Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 435 матчей, забил 280 голов и отдал 64 голевых передачи. В составе сборной Англии он сыграл 82 матча и забил 55 голов.

В нынешнем сезоне на счету Кейна 30 голов в 38 играх за "Тоттенхэм" в рамках АПЛ.

Напомним, "Реал" покинул лучший бомбардир команды последних сезонов Карим Бензема. Француз перешел в саудовский клуб "Аль-Иттихад".

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