Виталий Миколенко покидает Динамо / фото dynamo.kiev.ua

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком английского "Эвертона".

Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо, передает Goodison News.

Он заявил, что переход Миколенко - это "завершенная сделка".

"Эвертон" уладил все детали для подписания Миколенко. Несколько дней назад я сообщал, что игрок прошел медосмотр, а теперь все, что остается клубам - это сделать официальное объявление", - также отметил журналист.

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Вероятно, о переходе украинца объявят уже в новом году, когда откроется трансферное окно.

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Виталий Миколенко: карьера

  • Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
  • На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.
  • В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.
  • В составе "Динамо" Миколенко один раз становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.

Автор: Антон Дударь