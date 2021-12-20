Виталий Миколенко покидает Динамо / фото dynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком английского "Эвертона".
Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо, передает Goodison News.
Он заявил, что переход Миколенко - это "завершенная сделка".
"Эвертон" уладил все детали для подписания Миколенко. Несколько дней назад я сообщал, что игрок прошел медосмотр, а теперь все, что остается клубам - это сделать официальное объявление", - также отметил журналист.
Читайте такжеЭкс-тренер Динамо раскритиковал потенциальный трансфер Миколенко в АПЛ
Вероятно, о переходе украинца объявят уже в новом году, когда откроется трансферное окно.
Трансфер Миколенко в "Эвертон": что известно
- 22-летний Миколенко 17 декабря прошел медосмотр для "Эвертона".
- Сумма трансфера составит ориентировочно от 21 до 23 миллионов евро.
- Защитник подпишет пятилетний контракт.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ранее подтвердил, что Миколенко перейдет в "Эвертон".
Виталий Миколенко: карьера
- Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.
- На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.
- В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.
- В составе "Динамо" Миколенко один раз становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.