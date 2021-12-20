Клубам осталось лишь официально объявить о переходе игрока.

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком английского "Эвертона".

Об этом сообщил авторитетный журналист Фабрицио Романо, передает Goodison News.

Он заявил, что переход Миколенко - это "завершенная сделка".

"Эвертон" уладил все детали для подписания Миколенко. Несколько дней назад я сообщал, что игрок прошел медосмотр, а теперь все, что остается клубам - это сделать официальное объявление", - также отметил журналист.

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Вероятно, о переходе украинца объявят уже в новом году, когда откроется трансферное окно.

Трансфер Миколенко в "Эвертон": что известно

22-летний Миколенко 17 декабря прошел медосмотр для "Эвертона".

Сумма трансфера составит ориентировочно от 21 до 23 миллионов евро.

Защитник подпишет пятилетний контракт.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу ранее подтвердил, что Миколенко перейдет в "Эвертон".

Виталий Миколенко: карьера

Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.

На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.

В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.

В составе "Динамо" Миколенко один раз становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды Суперкубок.

Автор: Антон Дударь