Криштиану Роналду продолжает поиски новой команды.

В последнее время все больше стало появляться слухов, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может сменить "Манчестер Юнайтед" на "Атлетико".

Президент мадридского гранда Энрике Сересо впервые решил прокомментировать возможное подписание португальца "матрасниками".

"Не знаю, кто придумал историю о Криштиану Роналду. Ему практически невозможно попасть в "Атлетико", – приводит слова Сересо El Partidazo de COPE.

Таким образом, слова президента "Атлетико" делают вероятность перехода Роналду в мадридский клуб практически нулевой.

Напомним, Криштиану Роналду хотел покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом и искал варианты для продолжения карьеры в клубе, который будет выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, поскольку манкунианцы не смогли обеспечить себе выступление в лучшем клубном турнире континента.

Ранее сообщалось, что португальский форвард хотел перейти в "Баварию" или "Барселону", но эти клубы также отказались подписывать Криштиану.

Накануне стало известно, что Роналду, который бойкотировал несколько тренировок "Манчестер Юнайтед" и предсезонное турне команды, прибыл в Англию вместе со своим агентом Жорже Мендешем, чтобы обсудить с руководством "МЮ" будущее португальца.

Как сообщает издание COPE, агент Криштиану предложил "красным дьяволам" продлить контракт с Роналду еще на год и отпустить португальца в аренду в клуб, который будет играть в Лиге чемпионов.

Отмечается, что одним из вариантов сейчас рассматривается возвращение Роналду в португальский "Спортинг", воспитанником которого он является. "Спортинг" гарантировал себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов и вариант с арендой в лиссабонский клуб мог бы устроить все стороны.

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Роналду выступает за английский клуб с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Роналду провел 38 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона.

Контракт Роналду с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.

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