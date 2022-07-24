Криштиану Роналду может вернуться в Мадрид.

Трансферная сага с уходом Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" близится к завершению.

Португальский голеадор, который бойкотировал тренировки "МЮ" и предсезонное турне в скором будущем может перейти в "Атлетико". Ранее СМИ сообщали, что Роналду договорился с главным тренером "матрасников" о переходе в его команду, однако мадридский гранд не мог подписать португальца из-за финансовой ситуации.

Как сообщает издание The Times, руководство "Атлетико" нашло вариант решения проблемы и готово попрощаться с победителем ЧМ-2018 в составе сборной Франции Антуаном Гризманном, чтобы облегчить зарплатную ведомость и получить средства для завершения сделки по подписанию Роналду.

Отмечается, что Гризманн на данный момент находится в "Атлетико" на правах аренды у "Барселоны". Данное соглашение предусматривает обязательный выкуп футболиста, если он сыграет определенное количество матчей.

Гризманн после возвращения из "Барселоны" не смог заиграть в "Атлетико" на том же уровне, который он показывал до трансфера в каталонский клуб. По этой причине в стане "матрасников" отдают предпочтение варианту с приглашением Роналду, а услуги Гризманна были предложены ряду европейских клубов, среди которых значится и ПСЖ.

Добавим, что в прошлом сезоне на счету Гризманна 3 гола и 4 ассиста в 26 матчах чемпионата Испании.

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Роналду выступает за английский клуб с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за 15 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 Роналду провел 38 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды по итогам сезона.

Контракт Роналду с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.

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