"Тоттенхэм" набрал 23 очка за 9 туров в чемпионате Англии.

В понедельник, 23 октября, был сыгран заключительный поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Тоттенхэм" принимал "Фулхэм".

Встреча команд проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась победой хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 36-й минуте - нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин обыграл соперников и фантастическим ударом с линии штрафной площади отправил мяч в "девятку".

На 54-й минуте "шпоры" удвоили свое преимущество - Джеймс Мэддисон забил после передачи Сон Хын Мина.

"Тоттенхэм" - "Фулхэм" - 2:0

Голы: Сон (36), Мэддисон (54)

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Роял, 56), Сарр (Скипп, 62), Хойбьерг, Кулусевски, Мэддисон (Велис, 82), Ришарлисон (Джонсон, 81), Сон (Ло Чельсо, 81)

"Фулхэм": Лено, Кастань, Басси, Рим, Робинсон, Лукич (Рид, 72), Палинья (Кейрни, 82), Декордова-Рид (Уилсон, 62), Перейра (Ивоби, 46), Виллиан, Винисиус (Хименес, 46)

Предупреждения: Хойбьерг (35), Викарио (85)

Обзор матча:

Победа позволила "Тоттенхэму" вернуться на первое место в турнирной таблице АПЛ. В активе "шпор" 23 набранных очка. "Фулхэм" с 11 баллами занимает 13-е место.

Отметим, что главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу установил рекорд АПЛ за 9 игр во главе лондонского клуба. Под руководством 58-летнего специалиста лондонцы набрали 23 очка за 9 туров. Ни одному главному тренеру в истории АПЛ еще не удавалось добиться подобного.

В следующем туре чемпионата Англии "Тоттенхэм" сыграет против "Кристал Пэлас", а "Фулхэм" встретится с "Брайтоном".

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