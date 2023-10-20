Центральным поединком 9-го тура АПЛ станет противостояние "Арсенала" и "Челси".

С 21 по 23 октября будут сыграны матчи девятого тура Английской Премьер-лиги.

Центральным поединком этого тура станет дуэль лондонских "Челси" и "Арсенала". Противостояние команд Мудрика и Зинченко пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в субботу.

"Эвертон" Виталия Миколенко в этом туре сыграет против "Ливерпуля". Именно этот поединок откроет девятый тур.

Видео дня

Действующий чемпион АПЛ "Манчестер Сити" в 9-м туре сыграет против "Брайтона" экс-наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

"Борнмут" еще одного украинца Ильи Забарного примет на своем поле "Вулверхэмптон".

АПЛ-2023/2024: расписание матчей 9-го тура

Суббота, 21 октября

14:30 "Ливерпуль" - "Эвертон"

17:00 "Борнмут" - "Вулверхэмптон"

17:00 "Брентфорд" - "Бернли"

17:00 "Манчестер Сити" - "Брайтон"

17:00 "Ньюкасл" - "Кристал Пэлас"

17:00 "Ноттингем" - "Лутон"

19:30 "Челси" - "Арсенал"

22:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 22 октября

18:30 "Астон Вилла" - "Вест Хэм"

Понедельник, 23 октября

22:00 "Тоттенхэм" - "Фулхэм"

Где смотреть матчи АПЛ

В прямом эфире матчи Английской Премьер-лиги на территории Украины показывает канал Setanta Sports. Кроме того, трансляции игр 9-го тура АПЛ можно посмотреть на Киевстар ТВ.

По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Положение команд в турнирной таблице АПЛ перед 9-м туром

Лидирует в турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм", набравший 20 очков. Столько же баллов и у "Арсенала", который идет вторым. На третьей строчке с 18 очками расположился "Манчестер Сити". Замыкает четверку "Ливерпуль", заработавший 17 очков.

В зоне вылета находятся: "Бернли" (18-е место, 4 очка), "Борнмут" (19-е место, 3 очка) и "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 1 очко).

Вас также могут заинтересовать новости: