Михаил Мудрик / фото twitter.com/ChelseaFC

С 21 по 23 октября будут сыграны матчи девятого тура Английской Премьер-лиги. 

Центральным поединком этого тура станет дуэль лондонских "Челси" и "Арсенала". Противостояние команд Мудрика и Зинченко пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в субботу. 

"Эвертон" Виталия Миколенко в этом туре сыграет против "Ливерпуля". Именно этот поединок откроет девятый тур. 

Видео дня

Действующий чемпион АПЛ "Манчестер Сити" в 9-м туре сыграет против "Брайтона" экс-наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби. 

"Борнмут" еще одного украинца Ильи Забарного примет на своем поле "Вулверхэмптон". 

АПЛ-2023/2024: расписание матчей 9-го тура

Суббота, 21 октября

  • 14:30 "Ливерпуль" - "Эвертон"
  • 17:00 "Борнмут" - "Вулверхэмптон"
  • 17:00 "Брентфорд" - "Бернли"
  • 17:00 "Манчестер Сити" - "Брайтон"
  • 17:00 "Ньюкасл" - "Кристал Пэлас"
  • 17:00 "Ноттингем" - "Лутон"
  • 19:30 "Челси" - "Арсенал"
  • 22:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Юнайтед"

Воскресенье, 22 октября

  • 18:30 "Астон Вилла" - "Вест Хэм"

Понедельник, 23 октября

  • 22:00 "Тоттенхэм" - "Фулхэм"

Где смотреть матчи АПЛ

В прямом эфире матчи Английской Премьер-лиги на территории Украины показывает канал Setanta Sports. Кроме того, трансляции игр 9-го тура АПЛ можно посмотреть на Киевстар ТВ. 

По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Положение команд в турнирной таблице АПЛ перед 9-м туром

Лидирует в турнирной таблице АПЛ "Тоттенхэм", набравший 20 очков. Столько же баллов и у "Арсенала", который идет вторым. На третьей строчке с 18 очками расположился "Манчестер Сити". Замыкает четверку "Ливерпуль", заработавший 17 очков. 

В зоне вылета находятся: "Бернли" (18-е место, 4 очка), "Борнмут" (19-е место, 3 очка) и "Шеффилд Юнайтед" (20-е место, 1 очко). 

Вас также могут заинтересовать новости: