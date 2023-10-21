Михаил Мудрик провел прекрасный матч, но "Челси" не смог победить.

В субботу, 21 октября, в центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги "Челси" принимал "Арсенал".

Встреча команд проходила на стадионе "Стємфорд Бридж" и завершилась со счетом 2:2.

Хозяева поля открыли счет на 15-й минуте матча, пенальти реализовал Коул Палмер. Отметим, что 11-метровый удар заработал Михаил Мудрик. На старте второго тайма украинец записал себе в актив еще и забитый гол. 22-летний вингер отправил мяч в сетку ворот "Арсенала" невероятным ударом из-за пределов штрафной площади.

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В концовке игры "Арсеналу" удалось совершить невероятный камбэк и уйти от поражения. Сначала на 77-й минуте Деклан Райс отыграл один мяч, забив после грубой ошибки голкипера "Челси". На 84-й минуте Леандро Троссард счет сравнял, забив после навеса Букайо Сака.

"Челси" - "Арсенал" - 2:2

Голы: Палмер, 15 пен, Мудрик, 48 - Райс, 77, Троссард, 84

"Челси": Санчес, Гюсто, Силва, Колвилл, Кукурелья, Галлахер, Кайседо, Фернандес, Палмер (Джеймс, 84), Стерлинг (Мадуэке, 84), Мудрик (Джексон, 65)

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 46), Эдегор (Хаверц, 78), Жоржиньо (Смит-Роу, 68), Райс, Сака, Жезус (Нкетиа, 68), Мартинелли (Троссард, 78)

Предупреждения: Палмер (8), Силва (48), Кукурелья (71) — Зинченко (11), Нкетиа (89), Уайт (90+1)

Отметим, что Михаил Мудрик отыграл 66 минут, после чего был заменен на Джексона. За эту игру он получил 7,2 балла от статистического портала SofaScore. Это одна из лучших оценок среди всех игроков "Челси".

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко сыграл один тайм, в перерыве его сменил Томиясу. На 11-й минуте Зинченко заработал желтую карточку, сфолив против Мудрика. За эту игру Александр получил от SofaScore 6,2 балла. Это худшая оценка среди всех игроков "Арсенала".

"Челси" набрал 12 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. "Арсенал" с 21 очком занимает второе место.

В следующем туре АПЛ "Челси" сыграет против "Брентфорда", а "Арсенал" встретится с "Шеффилд Юнайтед".

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