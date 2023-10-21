"Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В субботу, 21 октября, состоялся поединок 9-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Сити" принимал "Брайтон".

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Команда Пепа Гвардиолы очень быстро повела в счете - на 7-й минуте после передачи Жереми Доку забил Хулиан Альварес. На 19-й минуте Эрлинг Холанд отправил мяч в сетку ворот соперника мощным ударом из-за пределов штрафной и удвоил премущество "горожан".

Во втором тайме "Брайтону" удалось один гол отыграть - на 73-й минуте отличился испанский вингер Ансу Фати. Однако на больше команды Роберто Де Дзерби не хватило.

"Манчестер Сити" - "Брайтон" - 2:1

Голы: Альварес 7, Холанд 19 - Фати 73

"Манчестер Сити": Ортега, Уокер, Стоунс (Диаш 75), Аканджи, Гвардиол, Силва, Родри, Фоден, Альварес (Аке 90+6), Доку (Грилиш 75), Холанд

"Брайтон": Стил, Милнер (Велтман 46), Данк, Игорь, Марч (ван Геке 90+4), Балеба (Гилмор 66), Гросс, Адингра, Велбек (Фергюсон 16), Митома, Жоао Педро (Фати 66)

Предупреждения: Родри 38, Аканджи 63, 90+5, Грилиш 84 - Марч 36, Игорь 64

Удаление: Аканджи 90+5 (вторая желтая)

Обзор матча:

"Манчестер Сити" набрал 21 очко и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ. "Брайтон" с 16 баллами занимает седьмую позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Брайтон" сыграет против "Фулхэма", а "Манчестер Сити" встретится с "Манчестер Юнайтед".

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