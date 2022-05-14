"Севилья" заинтересована подписать Ярмоленко бесплатно, поскольку летом у него завершается контракт с "молотобойцами".

Испанская "Севилья" желает осуществить трансфер вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает Fichajes.

"Севилья" заинтересована подписать Ярмоленко бесплатно, поскольку летом у него завершается контракт с "молотобойцами". Как стало известно ранее, тренер лондонского клуба Дэвид Мойес не возражает, чтобы капитан сборной Украины покинул их.

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи считает, что 32-летний украинец усилит команду.

На этот момент андалусийцы занимают четвертую строчку в чемпионате Испании и ведут борьбу за бронзовые медали с мадридским "Атлетико". Почти на 99% "Севилья" гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Напомним, что в 2018 году Ярмоленко перебрался в английский "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии". В составе лондонцев он сыграл 84 матча и записал себе в актив 13 забитых голов и 7 ассистов. За национальную сборную Украины Андрей провел 106 матчей и забил 44 гола. Ярмоленко - второй бомбардир в истории сборной Украины. Чтобы побить рекорд Андрея Шевченко, ему осталось забить всего 5 мячей.

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