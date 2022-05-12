Андрей Ярмоленко сменит клубную прописку будущим летом.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко покинет лондонский "Вест Хэм" по завершению этого сезона.

Как сообщает BBC, руководство "молотобойцев" приняло решение не продлевать контракт с украинцем. Действующее соглашение Ярмоленко с английским клубом истекает в конце июня.

32-летний футболист является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Вест Хэма", но не имеет стабильного места в составе. У клуба была опция продлить контракт с нападающим еще на сезон, но наставник команды Дэвид Мойес принял решение попрощаться с украинцем.

Отметим, что Ярмоленко был приобретен "Вест Хэмом" у "Боруссии" Дортмунд бывшим тренером "молотобойцев" Мануэле Пеллегрини и стоил лондонцам 17,5 млн фунтов стерлингов.

Ярмоленко с самого начала не входил в планы Мойеса, к тому же сейчас шотландский специалист планирует переформировать состав команды. Ему нужно избавиться от дорогостоящих и высокооплачиваемых игроков, которые не попадают в состав, чтобы получить возможность провести качественную трансферную кампанию этим летом.

"Вест Хэм" показывает неплохие результаты при Мойесе и второй сезон подряд может пробиться в еврокубки. Новые трансферы нужны шотландскому тренеру, чтобы показать стабильность в результатах и в следующем сезоне.

Где продолжит карьеру Ярмоленко?

Если бы не война в Украине, которую развязала Россия, то наиболее вероятным вариантом для Ярмоленко был бы переход в "Динамо". В своих интервью украинец неоднократно говорил о своей любви к киевскому клубу и желании вернуться в будущем. Однако из-за войны чемпионат Украины был остановлен и пока неизвестна его дальнейшая судьба. Поэтому трансфер Ярмоленко в "Динамо" маловероятнен.

В недавнем интервью YouTube-каналу "Красава" Ярмоленко подтвердил, что если бы не война, то вариант с возвращением в "Динамо" был бы приоритетным. Также украинский форвард признался, что есть и другие варианты продолжения карьеры, более "экзотические". Форвард "Вест Хэма" не стал называть клубы, которые им интересуются, но назвал страны - это Турция, Саудовская Аравия или Катар.

У Ярмоленко есть варианты продолжения карьеры и в европейских топ-чемпионатах. Однако, как заявлял сам футболист, сейчас он в том возрасте, когда для него важно иметь как можно больше игрового времени. При выборе следующего клуба для украинца важно, чтобы он имел постоянную игровую практику. Именно такие варианты будет рассматривать экс-форвард "Динамо".

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