Украинский полузащитник "горняков" может перебраться в испанский чемпионат.

Футболист донецкого "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаил Мудрик может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Fichajes, интерес к молодому таланту "горняков" проявляет испанская "Севилья".

По информации источника, именитый испанский клуб планирует провести усиление атакующей линии и в потенциальном трансфере украинца заинтересован спортивный директор "красно-белых" Рамон Мончи.

Читайте такжеШахтер уступил Интеру в Лиге чемпионов и остался без евровесны (видео)Отметим, что "Севилья" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе клуба 28 зачетных пунктов. "Красно-белые" являются рекордсменами Лиги Европы, они выигрывали этот турнир 6 раз (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20).

Напомним, ранее за "Севилью" выступали два украинских футболиста - Евгений Коноплянка и Марьян Швед. Ни одному, ни другому не удалось закрепиться в составе испанского клуба и стать полноценным игроком основного состава.

Михаил Мудрик: карьера

20-летний Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В основном составе "Шахтера" он дебютировал в октябре 2018 года.

С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "горняков".

Михаил Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В этом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".

В нынешнем сезоне Мудрик провел 22 матча за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

Автор: Владимир Медяник