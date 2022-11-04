Руслан Малиновский имеет мало игровой практики в "Аталанте" и готов сменить клуб.

Полузащитник национальной сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает итальянское издание Il Giorno, трансфер украинского футболиста уже в зимнее трансферное окно согласовал лондонский "Тоттенхэм".

Отмечается, что итальянский тренер "шпор" Антонио Конте хочет видеть в своей команде креативного игрока в центре поля и именно на эту роль будет приглашен Малиновский.

Видео дня

По данным источника, "Тоттенхэм" заплатит "Аталанте" за Малиновского 13 миллионов футнтов.

Добавим, что в этом сезоне Руслан Малиновский имеет очень мало игрового времени в команде из Бергамо, а потому готов к смене клубной прописки.

В нынешнем сезоне на счету украинца всего 11 матчей в составе "Аталанты", один забитый гол и одна голевая передача.

Напомним, что лондонский "Тоттенхэм" проявлял интерес к Малиновскому еще в летнее трансферное окно. Руководство "шпор" хотело арендовать украинца с правом выкупа, но "Аталанта" настаивала на полноценном трансфере.

Ранее УНИАН сообщал, что в приглашении Руслана Малиновского заинтересован миланский "Интер".

Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"

Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.

На данный момент на счету Малиновского 139 поединков в составе "Аталанты", в которых он забил 30 голов и отдал 27 ассистов.

В составе национальной сборной Украины Малиновский сыграл 51 матч и забил 7 голов.

Портал Transfermarkt оценивает украинца в 28 миллионов евро. Контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: