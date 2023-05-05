Сергей Ребров попал в сферу интересов греческого "Олимпиакоса".

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров попал в сферу интересов известного европейского клуба.

По информации Sportdog.gr, в услугах украинского специалиста заинтересован греческий "Олимпиакос".

Источник сообщает, что руководство именитого греческого клуба рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера. Вторым претендентом является легендарный аргентинский футболист Эрнан Креспо, который сейчас возглавляет "Аль-Духайль" из Катара.

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"Олимпиакос" уволил испанского специалиста Мичела с поста главного тренера еще в начале апреля, поскольку их не удовлетворяли результаты. С того времени клуб находится без наставника.

Отметим, что "Олимпиакос" является самым титулованным клубом в истории греческого футбола. Команда становилась чемпионом Греции рекордные 47 раз, 28 раз выигрывала Кубок страны и 4 раза завоевывала Суперкубок Греции.

Сейчас клуб переживает не лучшее время. По итогам этого сезона "Олимпиакос" не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов и пока не гарантировал себе место в Лиге Европы.

В настоящее время "Олимпиакос" (67 очков) занимает лишь третье место в турнирной таблице чемпионата Греции, значительно уступая лидерам - "Панатинаикосу" и АЭКу (по 77 очков).

Напомним, действующий контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном" рассчитан до завершения сезона 2022/2023.

Ранее сообщалось, что 48-летний специалист может возглавить национальную сборную Украины.

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