Бразильский защитник Додо завершил свой переход в "Фиорентину".

Бразильский легионер "Шахтера" Додо завершил свой переход в итальянский чемпионат.

23-летний футболист был официально представлен в статусе нового игрока "Фиорентины". Пресс-служба "фиалок" опубликовала фото приезда Додо на клубную базу.

Правый защитник подписал с "Фиорентиной" контракт до 2027 года.

По предварительным данным, "Шахтер" заработает на трансфере бразильца 14,5 миллионов евро. Еще 3,5 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

Добавим, что "Фиорентина" дважды становилась победителем чемпионата Италии по футболу, шесть раз выигрывала Кубок Италии и один раз Суперкубок страны. Кроме того, "фиалки" выходили в финал Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, а также выигрывали Кубок обладателей кубков.

Напомним, из-за развязанной РФ войны в Украине "Шахтер" потерял практически всех своих легионеров. Так, клуб покинули Давид Нерес, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон, Маркиньос Сиприано, Педриньо, Фернандо, Майкон и другие. Кроме того, донецкий клуб покинул главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби, а на его место был приглашен хорватский специалист Игор Йовичевич.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" объявил о подписании хорватского полузащитника Невена Джурасека.

Додо: карьера в "Шахтере"

Додо является воспитанником бразильского клуба "Коритиба". Он пришел в "Шахтер" зимой 2017 года за 2 миллиона евро.

С "Шахтером" Додо дважды становился чемпионом Украины, по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Всего в составе "Шахтера" Додо сыграл 97 игр, в которых отличился 5 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

Додо выступал за молодежные сборные Бразилии разных возрастных категорий.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Додо в 20 миллионов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: