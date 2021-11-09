Скандальный чиновник Лучано Лучи получит именитого помощника.

Бывший итальянский футбольный судья Никола Риццоли будет помогать скандальному главе комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, который недавно получил новый контракт.

Об этом сообщает Sky Sport Italy.

Перед Риццоли стоит задача развивать систему видеоповторов - VAR, а также способствовать повышению квалификации украинских арбитров.

Лучи в Украине с 2010 года. Сначала он был ассистентом куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ стал летом 2015 года.

Никола Риццоли: чем он известен

50-летний Риццоли завершил карьеру арбитра в 2017 году. Он судил финалы Лиги чемпионов-2013 и чемпионата мира-2014. Итальянца признали лучшим рефери Евро-2016.

С 2011 по 2017 год Риццоли признавался 7 лет подряд лучшим арбитром Италии.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Риццоли входит в топ-10 лучших арбитров 21 века.

Автор: Артем Будрин