Лучший бомбардир УПЛ может перебраться в турецкий чемпионат.

Нападающий "Днепра-1" и национальной сборной Украины Артем Довбик попал в сферу интересов турецкого "Трабзонспора".

Турецкий клуб отправил "Днепру-1" предложение об аренде футболиста с правом выкупа, сообщает Gunebakis.

"Трабзонспор" активизировался в данном вопросе из-за травмы форварда турков Джанини, который пропустит 1-2 месяца.

Довбик защищает цвета "Днепра-1" с лета 2020 года после перехода из датского "Мидтьюлланда" за €450 тысяч. При этом "Мидтьюлланд" продолжает владеть 50% прав на игрока.

Читайте также"Он хочет вернуться на топ-уровень": агент подтвердил трансфер известного бразильца в ШахтерВ текущем сезоне Артем провел за "Днепр-1" 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.

Контракт Довбика с "Днепром-1" рассчитан до конца декабря 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €5 миллионов.

Стоит отметить, что "Трабзонспор" является довольно титулованным клубом. "Бордово-голубые" шесть раз становились чемпионами Турции, девять раз выигрывали Кубок Турции и столько же раз Суперкубок страны.

Напомним, Артема Довбика признали лучшим футболистом украинской Премьер лиги по итогам 2021-го года.

Артем Довбик: карьера