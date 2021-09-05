Наставник сборной поблагодарил футболистов за самоотдачу.

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков бурными эмоциями отреагировал на ничью в матче квалификации ЧМ-2022 против сборной Франции.

64-летний специалист дал флеш-интервью каналам "Футбол 1,2,3".

"Хочу поблагодарить ребят за игру и за ничью. Шансы еще есть, мы в игре. После Казахстана было собрание, мы поговорили. Я сказал Караваеву отдельно, поговорил с ним, чтобы не переживал. Как настраивал ребят? Все спонтанно. Я всегда от души говорю. Ребята меня приняли, хотя я честно скажу, что очень сильно переживал. Опытные ребята, но они мне откровенно помогли. Тот же Ярмоленко или Пятов. Очень помогли, все меня приняли", - сказал Петраков.

"И хочу поблагодарить Андрея Шевченко и его штаб за все, что они сделали за это время. Они очень помогли и мне, и ребятам. От хорошего отходить не нужно. Конечно, раньше ребята по такой схеме почти не играли", - добавил коуч.

"Что говорил Сикану, когда тот выходил на замену? Говорю, ты за спину им беги, они уже еле бегают".

"Обещать ничего не буду. Но попасть на чемпионат мира - это моя мечта. Просто так в отборе участвовать мне не интересно. Мне на ЧМ хочется. Я ребятам говорю - на чемпионате мира классно. Прямо жить хочется, когда ты туда попал", - завершил мысль Петраков.

Украина - Франция: итоги матча

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 все 5 поединков сыграла вничью. У "желто-синих" в активе 5 очков после пяти матчей. У Франции после аналогичного количества игр 9 зачетных пунктов.

В Париже в марте этого года команды расписали ничью.

Следующий матч отбора Украина сыграет 9 октября на выезде против Финляндии.

Автор: Артем Будрин