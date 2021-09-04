Команда Александра Петракова сделала сенсацию.

В пятом туре квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины дома принимала французскую команду. Поединок завершился сенсационной ничьей.

Первый тайм французы начали вальяжно. Кроме опасного удара Антуана Гризманна и выхода один на один Энтони Марсиаля подопечные Дидье Дешама ничего и не создали. Гризманн пробил рядом со штангой, а угрозу от Марсиаля нивелировал Андрей Пятов.

Сборная Украины сначала после углового создала супермомент: Андрей Ярмоленко пробил с правой ноги, вратарь французов Уго Льорис парировал удар перед собой, а Илья Забарный не попал с метра в ворота! После этого Украина провела еще один атакующий рейд: Роман Яремчук зацепился за мяч и прострелил, Виктор Цыганков сбросил на набегающего Николая Шапаренко, а тот забил свой дебютный гол за сборную! Это был роскошный по своей красоте удар в "девятку"!

На перерыв наши футболисты ушли при счете 1:0.

В дебюте второго тайма Франция сравняла счет усилиями Марсиаля. После этого гости имели еще моменты: удары головой от Курта Зума и Поля Погба пролетели над перекладиной. На 78-й минуте вингер Франции Мусса Диаби на дриблинге убрал украинского защитника и пробил в штангу. Украина продолжила ждать свои шансы в контратаках. Впрочем, игра так и завершилась вничью 1:1.

Украина - Франция - 1:1

Голы: Шапаренко, 44 - Марсиаль, 49

Украина: Пятов, Тымчик, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Миколенко, Степаненко, Шапаренко (Сидорчук, 90), Цыганков (Малиновский, 81), Ярмоленко (Зубков, 90+3), Яремчук (Сикан, 81)

Франция: Льорис, Дюбуа, Зума, Кимпембе, Динь, Чуамени, Погба, Рабьо, Коман (Диаби, 63), Гризманн, Марсиаль (Бензема, 63)

Видео обзор первого тайма.

Гол Марсиаля.

Автор: Артем Будрин