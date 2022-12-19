Гол 34-летнего полузащитника помог сборной Аргентины выиграть ЧМ-2022.

В воскресенье, 18 декабря, в Катаре состоялся финальный поединок ЧМ-2022 по футболу, в котором сборная Аргентины победила Францию.

Один из голов "альбиселесте" в финале первенства планеты забил полузащитник туринского "Ювентуса" Анхель Ди Мария.

Этот забитый мяч позволил 34-летнему футболисту стать автором уникального достижения.

Видео дня

Ди Мария стал первым футболистом в истории, кто забивал голы в финалах континентального первенства, чемпионата мира и Олимпийских игр.

В 2008 году гол Ди Марии принес сборной Аргентины золото Олимпиады-2008 в Пекине, а в 2021 году аргентинец забил победный гол в финале Кубка Америки против Бразилии (1:0).

Кроме того, Ди Мария также забивал в финалах Финалиссимы, Суперкубка Франции и Кубка французской лиги.

На чемпионате мира в Катаре Ди Мария сыграл пять матчей, забил один гол и отдал две голевых передачи.

В составе "Ювентуса" аргентинец в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил два гола и отдал 4 ассиста.

Напомним, национальная сборная Аргентины победила Францию в финале ЧМ-2022 в серии пенальти (4:2). Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счетом 3:3.

Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в своей истории. Ранее "альбиселесте" выигрывали мундиаль в 1978 и 1986 годах.

Вас также могут заинтересовать новости: