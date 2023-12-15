Украина сохранила за собой 18-е место в рейтинге.

На этой неделе были сыграны матчи заключительного тура групповых этапов еврокубков с участием команды из Украины.

Донецкий "Шахтер" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов уступил в гостях португальскому "Порту" со счетом 3:5, а луганская "Заря" в последнем туре Лиги конференций разгромила исландский "Брейдаблик" со счетом 4:0.

Таким образом, луганский клуб принес в общий зачет страны 0,4 балла. Украина в таблице коэффициентов УЕФА с показателем 27,800 сохранила за собой 18-ю позицию.

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По итогам игровой недели Украина опередила на 0,025 балла Сербию. При этом нужно добавить, что все сербские клубы уже вылетели из еврокубков. В то же время Украину обошла Греция, которая с 19-й позиции поднялась на 17-ю. На данный момент отставание от греков составляет 0,125 балла.

Стоит отметить, что с 16 места квота страны уменьшается до четырех клубов в еврокубках. От "спасительного" 15-го места, на котором сейчас находится Норвегия, Украина отстает на 2,075 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 15 декабря

Украинские клубы в еврокубках

Донецкий "Шахтер" завершил групповой этап Лиги чемпионов с 9 баллами в активе. "Горняки" дважды обыграли бельгийский "Антверпен" (3:2, 1:0) и один раз "Барселону" (1:0). Команда Марино Пушича заняла третье место в группе и завоевала путевку в плей-офф Лиги Европы.

"Заря" в рамках группового турнира Лиги конференций дважды обыграла "Брейдаблик" (1:0, 4:0) и один раз сыграла вничью с бельгийским "Гентом" (1:1). Луганский клуб набрал 7 очков и занял третье место в группе. Таким образом, еврокубковый сезон для луганчан закончился.

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