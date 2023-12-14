Луганский клуб завершил свой еврокубковый сезон победой над исландским "Брейдабликом".

В четверг, 14 декабря, состоялся поединок шестого тура группового турнира Лиги конференций УЕФА, в котором "Заря" встречалась с исландским "Брейдабликом".

Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний матч луганский клуб играл на стадионе "Арена Люблин" в Польше.

"Заря" повела в счете уже на 2-й минуте встречи - гол забил панамский форвард Эдуардо Герреро. На 11-й минуте исландский защитник Дамир Муминович срезал мяч в собственные ворота и удвоил преимущество украинского клуба. На 19-й минуте Петар Мичин с передачи Дмитрия Мишнева забил третий мяч луганчан в этой игре. На 76-й минуте матча Игорь Горбач забил четвертый гол в ворота исландского клуба, установив финальный счет на табло.

Видео дня

"Заря" - "Брейдаблик" - 4:0

Голы: Герреро, 2, Муминович, 11, Мичин, 19, Горбач, 76

"Заря": Сапутин (Жилкин 90+3), Боль (Алефиренко 82), Батагов, Джордан, Снурницын, Мичин (Нагнойный 72), Мишнев (Азиангбе 71), Чурко, Горбач, Герреро, Антюх (Бугай 82)

"Брейдаблик": Эйнарссон, Еоман (Кристинссон 46), Муминович, Майгерссон, Ингварссон, Лудвикссон (Сигурйонссон 87), Сигурдарсон (Адальстейнссон 82), Гуннлаугссон, Эйнарссон (Глинссон 82), Сванторссон, Стейдорссон (Волер 87)

Предупреждения: Боль 7, Батагов 17, Антюх 52, Чурко 65, Джордан 83 - Муминович 65, Кристинссон 75

Обзор матча:

К сожалению, на турнирное положение "Зари" этот матч никак не повлиял. Луганский клуб завершил групповой этап Лиги конференций на третьей строчке в группе В, набрав 7 очков. Первое место в группе занял "Маккаби" Тель-Авив (15 очков). На второй строчке финишировал бельгийский "Гент". "Брейдаблик" не смог набрать ни одного балла и занял последнее место в этом квартете.

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