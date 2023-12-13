"Заря" в рамках 6-го тура Лиги конференций сыграет против "Брейдаблика".

В четверг, 14 декабря, будут сыграны матчи шестого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА.

В текущем сезоне на этой стадии турнира Украину представляет только одна команда - луганская "Заря".

В рамках 6-го тура Лиги конференций подопечные Юрия Коваля в номинально домашнем поединке сыграют против исландского "Брейдаблика". В другом поединке этой группы встретятся лидеры квартета - бельгийский "Гент" и изралильский "Маккаби" Тель-Авив.

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Лига конференций: расписание матчей 6-го тура

19:45 "Абердин" - "Айнтрахт"

19:45 "Генк" - "Чукарички"

19:45 "Зриньски" - "Астон Вилла"

19:45 "Легия" - "АЗ Алкмар"

19:45 "Лудогорец" - "Норшелланн"

19:45 ПАОК - ХИК

19:45 "Фенербахче" - "Спартак" Трнава

19:45 "Ференцварош" - "Фиорентина"

22:00 "Заря" - "Брейдаблик"

22:00 "Брюгге" - "Буде/Глимт"

22:00 "Виктория" Пльзень - "Астана"

22:00 "Динамо" Загреб - "Балкани"

22:00 "Лилль" - "Клаксвик"

22:00 "Лугано" - "Бешикташ"

22:00 "Маккаби" Тель-Авив - "Гент"

22:00 "Слован" Братислава - "Олимпия" Любляна

Напомним, действующим чемпионом турнира является английский "Вест Хэм". "Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в решающем матче прошлого сезона.

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