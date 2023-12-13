Лига конференций УЕФА / фото ФК Заря

В четверг, 14 декабря, будут сыграны матчи шестого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА

В текущем сезоне на этой стадии турнира Украину представляет только одна команда - луганская "Заря". 

В рамках 6-го тура Лиги конференций подопечные Юрия Коваля в номинально домашнем поединке сыграют против исландского "Брейдаблика". В другом поединке этой группы встретятся лидеры квартета - бельгийский "Гент" и изралильский "Маккаби" Тель-Авив. 

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Лига конференций: расписание матчей 6-го тура

  • 19:45 "Абердин" - "Айнтрахт"
  • 19:45 "Генк" - "Чукарички"
  • 19:45 "Зриньски" - "Астон Вилла"
  • 19:45 "Легия" - "АЗ Алкмар"
  • 19:45 "Лудогорец" - "Норшелланн"
  • 19:45 ПАОК - ХИК
  • 19:45 "Фенербахче" - "Спартак" Трнава
  • 19:45 "Ференцварош" - "Фиорентина"
  • 22:00 "Заря" - "Брейдаблик"
  • 22:00 "Брюгге" - "Буде/Глимт"
  • 22:00 "Виктория" Пльзень - "Астана"
  • 22:00 "Динамо" Загреб - "Балкани"
  • 22:00 "Лилль" - "Клаксвик"
  • 22:00 "Лугано" - "Бешикташ"
  • 22:00 "Маккаби" Тель-Авив - "Гент"
  • 22:00 "Слован" Братислава - "Олимпия" Любляна

Напомним, действующим чемпионом турнира является английский "Вест Хэм". "Молотобойцы" обыграли "Фиорентину" в решающем матче прошлого сезона.

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