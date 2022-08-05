"Динамо" и "Заря" заработали максимум баллов для Украины на этой неделе.

После очередной еврокубковой недели была обновлена таблица коэффициентов УЕФА.

"Динамо" и "Заря" выступили удачно на этой неделе, одержав победы над своими оппонентами. "Бело-синие" обыграли австрийский "Штурм" (1:0) в квалификации Лиги чемпионов, а луганский коллектив победил румынскую "Университатю" (1:0) в Лиге конференций.

Таким образом, "Динамо" и "Заря" заработали для Украины дополнительных 2 очка. Суммарно в этом сезоне Украина уже набрала 8,5 очков.

Набранные Украиной очки составлены из бонусов "Шахтера" за групповой раунд Лиги чемпионов (4), а также деленных пополам успехов в квалификации: "Динамо" (2,5), "Заря" и "Ворскла" (1,0). Суммарные 8,5 при делении на 5 клубов дают 1,700 балла в таблицу коэффициентов УЕФА.

В пятилетнем рейтинге Украина занимает 14 позицию и отстает от Норвегии на 0.375 балла. Норвежские клубы на этой неделе получили 0.75 балла.

В этом сезоне еврокубков Норвегию представляют 4 клуба, которые довольно успешно играют в 3-м раунде квалификации: "Буде-Глимт" выиграл в квалификации Лиги чемпионов, "Мольде" и "Викинг" также добились разгромных побед, и только "Лиллестрем" потерпел поражение (три клуба в Лиге конференций).

Таблица коэффициентов УЕФА

Нет сомнений, что через пару раундов удастся обойти Россию, клубы которой дисквалифицированы из-за военного вторжения в Украину.

Однако, чтобы чемпион Украины напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов-2024/25, нужно занять место не ниже 11-го по итогам сезона в пятилетнем рейтинге. Следовательно, главная задача на этот сезон - попробовать навязать конкуренцию Сербии, у которой пока на 2.500 балла больше.

Напомним, ответный матч против австрийского "Штурма" киевское "Динамо" сыграет 9 августа. Поединок "Зари" и "Университати" запланирован на 11 августа.

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