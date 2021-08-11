Один из лучших футболистов мира официально стал игроком "Пари Сен-Жермен".

Французский "Пари Сен-Жермен" провел пресс-конференцию, в ходе которой представил своего звездного новичка - Лионеля Месси.

Аргентинский нападающий ответил на вопросы СМИ.

Слова Месси на пресс-конференции приводит портал Goal.com.

"Все, что случилось со мной на прошлой неделе, это было тяжелым, но происходило быстро. Эмоции менялись от одного дня к другому, было очень много чувств. Никто не был готов к этому. Но я очень рад этому новому этапу моей карьеры и для моей семьи", - заявил Месси.

"Мой уход из "Барселоны" был для меня очень трудным, но когда я приехал сюда, я был очень счастлив. Я получаю удовольствие от нахождения в Париже с первой минуты. И я благодарен клубу за то, что такие непростые переговоры стали такими легкими", - сказал нападающий.

Аргентинец подчеркнул, что тренерский штаб ПСЖ и состав команды во многом повлияли на то, что он выбрал именно этот клуб:

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"Я очень хорошо знаю тренера Маурисио Почеттино. Тот факт, что он аргентинец, помог мне с самого начала, это было важным моментом при принятии моего решения".

"Я буду играть с лучшими футболистами мира. Это сумасшествие. Мы с Неймаром очень хорошо друг друга знаем. Я надеюсь, что мы будем сильнее вместе друг с другом и с нашими партнерами по команде", - также сказал аргентинец.

Месси отметил, что ПСЖ готов выиграть Лигу чемпионов:

"Эта команда готова. Есть несколько новых трансферов, но они уже были близки к этому и готовы. Я приехал сюда, чтобы помочь. Моя мечта - снова выиграть этот трофей, и я думаю, что Париж - лучшее место для этого".

Также аргентинец ответил на вопрос о возможной встрече с "Барселоной" в Лиге чемпионов:

"Было бы очень здорово вернуться в Барселону. Надеюсь, это будет возможно с фанатами на стадионе. Но сыграть в Барселоне в другой футболке будет очень странно. Но это может случиться".

После завершения пресс-конференции Месси позировал с футболкой ПСЖ, а также вышел поприветствовать фанатов.

Лионель Месси: трансфер в ПСЖ

В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить соглашение из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.

5 августа "Барселона" объявила об уходе Месси.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1".

По неофициальной информации, он будет получать 35 миллионов евро в год.

Автор: Антон Дударь