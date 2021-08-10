Один из лучших футболистов мира продолжит карьеру в Париже

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, который несколько дней назад покинул "Барселону", подписал контракт с французским ПСЖ.

10 августа Месси с супругой и сыновьями вылетели в Париж, где футболист поприветствовал фанатов, прошел медосмотр, после чего поставил свою подпись под контрактом.

Как сообщил официальный сайт ПСЖ, соглашение рассчитано на два сезона - до 2023 года - с опцией продления еще на сезон.

Официальный Twitter ПСЖ опубликовал видео с Месси в форме клуба.

Аргентинец будет выступать за ПСЖ в футболке с №30. Под этим номером он начинал карьеру в "Барселоне".

11 августа состоится пресс-конференция, посвященная трансферу Месси.

"Я с нетерпением жду начала новой главы своей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько талантливы здесь игроки и персонал. Я полон решимости создать вместе с ними что-то отличное", - прокомментировал трансфер аргентинец.

Лионель Месси: уход из "Барселоны"

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Клуб и игрок стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании, сделка была заблокирована.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта назвал причины, по которым не удалось подписать новый контракт с Месси.

Месси расплакался на своей прощальной пресс-конференции в "Барселоне".

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель десять раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и восемь раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды выиграл Клубный чемпионат мира. Месси - обладатель шести "Золотых мячей".

Автор: Антон Дударь