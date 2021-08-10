Лионель Месси перешел в ПСЖ / фото psg.fr

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, который несколько дней назад покинул "Барселону", подписал контракт с французским ПСЖ.

10 августа Месси с супругой и сыновьями вылетели в Париж, где футболист поприветствовал фанатов, прошел медосмотр, после чего поставил свою подпись под контрактом.

Как сообщил официальный сайт ПСЖ, соглашение рассчитано на два сезона - до 2023 года - с опцией продления еще на сезон.

Официальный Twitter ПСЖ опубликовал видео с Месси в форме клуба.

Аргентинец будет выступать за ПСЖ в футболке с №30. Под этим номером он начинал карьеру в "Барселоне".

11 августа состоится пресс-конференция, посвященная трансферу Месси.

"Я с нетерпением жду начала новой главы своей карьеры в Париже. Клуб и его видение полностью соответствуют моим амбициям. Я знаю, насколько талантливы здесь игроки и персонал. Я полон решимости создать вместе с ними что-то отличное", - прокомментировал трансфер аргентинец.

twitter.com/PSG_inside

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Автор: Антон Дударь