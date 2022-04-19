Бывший футболист донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Рустам Худжамов жестко высказался о матерях российских солдат, которые пришли с войной в Украину.
Украинский голкипер также обратил внимание на уровень жизни россиян, добавив, что свиньи в Украине живут лучше, чем люди в 200-300 километрах от Москвы.
"Вы видели их женщин? Это свиноматки. Они под действием алкоголя рожают детей, которые к нам приходят сейчас.
Они гордятся ракетами в своей стране, бл*ха-муха. Я ожидал этого, потому что они дикари полные.
Если посмотреть, как в 200-300 километрах от Москвы живут люди - это просто пиз**ц. У нас свиньи лучше живут. У меня собака лучше живет, чем люди там", - сказал Худжамов в интервью программе "Денисов Time. Війна".
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.