21-летний норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд удивил тем, как раздавал автографы болельщикам прямо из своего автомобиля.
Холанд ехал на тренировку и остановился возле фанатов. Футбольный вундеркинд излучал спокойствие и жевал морковь. Эрлинг не отказал болельщикам и поставил свои подписи на их журналах.
Портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 миллионов евро. Цену выше ресурс поставил лишь Килиану Мбаппе - 160 млн евро.
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Эрлинг Холанд: форвард-вундеркинд
- В декабре 2019 года Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" и дебютировал за дортмундский клуб, забив три гола за 23 минуты. В первых пяти матчах в Бундеслиге Холанд забил 8 голов, установив рекорд турнира.
- В феврале 2020 года Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив десять мячей в турнире. В сезоне 2020/2021 Холанд установил еще одно достижение, забив больше всего голов в первых десяти матчах в ЛЧ.
- 30 мая 2019 года Холанд забил 9 голов за молодежную сборную Норвегии в матче чемпионата мира против Гондураса.
- Первые сто голов в карьере Холанд забил быстрее чем Криштиану Роналду и Лионель Месси.