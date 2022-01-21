Эрлинг Холанд жевал морковь за рулем.

21-летний норвежский форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд удивил тем, как раздавал автографы болельщикам прямо из своего автомобиля.

Холанд ехал на тренировку и остановился возле фанатов. Футбольный вундеркинд излучал спокойствие и жевал морковь. Эрлинг не отказал болельщикам и поставил свои подписи на их журналах.

Портал Transfermarkt оценивает Холанда в 150 миллионов евро. Цену выше ресурс поставил лишь Килиану Мбаппе - 160 млн евро.

Читайте такжеХоланд установил феноменальный рекорд Бундеслиги

Эрлинг Холанд: форвард-вундеркинд