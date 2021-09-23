Суперкубок Украины: появилось видео церемонии награждения Шахтера

"Горняки" в девятый раз стали обладателями Суперкубка страны.

Донецкий "Шахтер" разгромил киевское "Динамо" в матче за Суперкубок Украины, который состоялся в Киеве. Встреча завершилась победой "горняков" со счетом 3:0. Дубль у победителей оформил Лассина Траоре, еще один мяч на счету Алана Патрика. "Шахтер" добыл свой первый трофей под руководством итальянца Роберто Де Дзерби. Телеканалы "Футбол 1,2,3" опубликовали видео церемонии награждения "Шахтера". Награждали "горняков" первый вице-президент УАФ Олег Протасов, а также исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий. Читайте также Луческу после поражения в Суперкубке Украины пожаловался на представителей Шахтера "Шахтер" - "Динамо": итоги матча за Суперкубок Украины-2021 "Шахтер" добыл свой 9-й Суперкубок Украины в истории. На счету киевлян тоже 9 побед в этом турнире.

"Шахтер" выиграл Суперкубок впервые за четыре года.

"Горняки" выиграли свой 36-й трофей за время независимости Украины. У "Динамо" - 38.

42-летний наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби выиграл свой первый трофей в тренерской карьере. Автор: Антон Дударь

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