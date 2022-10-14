Гол Яниса Амаша помог "Днепру-1" одержать победу в 4-м туре Лиги конференций.

В четверг, 13 октября, были сыграны матчи четвертого тура группового турнира Лиги конференций.

В этом туре было забито сразу 51 гол. Среди них и выбрали самый лучший гол недели в Лиге конференций.

Победителем в номинации стал футболист украинского клуба "Днепр-1", сообщает пресс-служба УЕФА.

Видео дня

В рамках 4-го тура группового турнира ЛК "Днепр-1" одержал победу в игре против "Вадуца" (2:1). Первый мяч украинского коллектива в этой игре забил алжирский футболист Янис Амаш, второй мяч на счету Артема Довбика.

Именно мяч алжирского легионера "Днепра-1" сочли лучшим в четвертом туре Лиги конференций.

Он его забил мощным ударом из-за пределов штрафной площади после розыгрыша углового. Удар был такой силы, что голкипер "Вадуца" даже как следует не успел среагировать на этот выстрел, только подняв руки вверх.

Видео гола Амаша:

Добавим, что на победу в опросе также претендовали голы Дениза Тюрюча из "Башакшехира" в ворота "РФС" (3:0), Джаррода Боуэна из "Вест Хэма" в матче с "Андерлехтом" (2:1) и Кристиано Бираги из "Фиорентины" в ворота "Хартса" (5:1).

Вадуц - Днепр-1: после матча

В первом туре "Днепр-1" играл против нидерландского клуба "АЗ Алкмаар". Поединок завершился минимальной победой нидерландского клуба со счетом 1:0. "Вадуц" в стартовом туре Лиги конференций сыграл вничью против кипрского "Аполлона" (0:0).

Во 2-м туре днепряне победили "Аполлон" (3:1), а "Вадуц" проиграл "АЗ Алкмаар" (4:1).

В третьем туре "Вадуц" и "Днепр-1" неожиданно сыграли вничью 2:2. Голами в составе украинского клуба отличились Артем Довбик и Александр Пихаленок.

Подопечные Александра Кучера после четырех туров с 7 баллами занимают второе место в турнирной таблице группы Е. Лидирует в квартете нидерландский "АЗ" - 9 очков. "Вадуц" с 2 очками занимает последнее место, "Аполлон" с 4 баллами - третий.

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