Во вторник, 4 апреля, состоялся перенесенный поединок 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Ливерпуль" противостоял "Челси".
Поединок проходил на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился со счетом 0:0.
Футболисты лондонского клуба забили первый гол на 26-й минуте, однако арбитр отменил взятие ворот после просмотра ВАР.
На старте второго тайма "синие" забили еще раз, но судья и во второй раз отменил гол "Челси" после просмотра ВАР. Как оказалось, Кай Хаверц сыграл рукой.
За 12 минут до конца поединка на поле появился Михаил Мудрик, но украинский вингер, к сожалению, ничем заметным не отличился.
В итоге команды расписали нулевую ничью, которая не помогла ни одной из них в турнирном плане: "Челси" остался во второй половине таблицы с 39 очками, а "Ливерпуль" идет восьмым, заработав 43 очка.
"Челси" - "Ливерпуль" - 0:0
"Челси": Аррисабалага, Фофана, Кулибали, Кукурелья, Джеймс, Фернандес, Канте (Галлахер, 69), Чилуэлл (Мудрик, 78), Хаверц, Феликс (Стерлинг, 85), Ковачич
"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Конате, Матип, Цимикас (Робертсон, 65), Джонс (Милнер, 79), Фабиньо, Хендерсон, Жота, Фирмино (Салах, 65), Нуньес (Гакпо, 79)
Предупреждения: Ковачич - Матип, Цимикас, Джонс, Фабиньо
Обзор матча:
Свой следующий матч в рамках АПЛ "Челси" сыграет против "Вулверхэмптона" (8 апреля), а "Ливерпуль" померяется силами с "Арсеналом" (9 апреля).
Напомним, лондонский "Челси" перед игрой с "Ливерпулем" отправил в отставку главного тренера команды Грэма Поттера. На место и.о. наставника был назначен Бруно Сальтор.