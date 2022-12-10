После того, как в 1/8 финала чемпионата мира Хорватия сумела пройти Бразилию после серии пенальти, Ивана Кнолль в предельно откровенном наряде исполнила "танец голубя" и опубликовала соответствующее видео.

Хорватская модель Ивана Кнолль, завоевавшая популярность во время ЧМ-2022 в Катаре, порадовала болельщиков горячим видео.

После того, как в 1/8 финала чемпионата мира Хорватия сумела пройти Бразилию после серии пенальти, Кнолль в предельно откровенном наряде исполнила "танец голубя" и опубликовала соответствующее видео. Заметим, что "танец голубя" является фирменным празднованием бразильца Ришарлисона.

Ивана потроллила бразильцев таким видео в Instagram.

Видео дня

Отметим, что в четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет с Аргентиной. Ивана Кнолль посещает каждый матч своей сборной на этом мундиале.

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