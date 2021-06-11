На поединке с Нидерландами будет работать немецкая бригада арбитров.

УЕФА назначил арбитров на матч 1-го тура группового этапа Евро-2020, в котором сборная Украины сыграет против сборной Нидерландов.

Как сообщил официальный сайт УАФ, главным арбитром матча назначен немец Феликс Брых.

Ассистентами арбитра будут Марк Борш и Штефан Лупп. Четвертым арбитром будет Бартош Франковски, а ответственным за VAR назначен Марко Фритц.

Брых, за плечами у которого есть работа на финале Лиги чемпионов 2016-2017 "Ювентус" - "Реал", ранее дважды пересекался со сборной Украины.

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В 2008 году немец судил матч Казахстан - Украина (1:3) в квалификации ЧМ-2010. А в 2017 году он отработал на поединке Украина - Хорватия (0:2) в квалификации ЧМ-2018.

Нидерланды - Украина: перед матчем

Поединок Нидерланды - Украина состоится 13 июня в Амстердаме. Матч начнется в 22.00.

Украинцы выступают в группе С, где их соперниками также будут Австрия и Северная Македония.

Сборная Украины накануне Евро-2020 сыграла три товарищеских матча. Подопечные Шевченко сначала едва не проиграли Бахрейну, затем уверенно одолели Северную Ирландию благодаря дебютному голу Александра Зубкова, а завершили "желто-синие" подготовку к престижному турниру разгромом Кипра.

Нидерланды провели два спарринга в рамках подготовки к чемпионату Европы. "Оранжевые" обыграли со счетом 3:0 Грузию, а также расписали мировую с Шотландией - 2:2.

Ранее команды играли друг против друга дважды, и оба раза это были товарищеские игры: в 2008 году нидерландцы победили со счетом 3:0. А в 2010 году Нидерланды и Украина сильнейшего не выявили - 1:1.

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Автор: Антон Дударь