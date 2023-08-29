Андрей Ярмоленко / фото ФК Динамо Киев

В четверг, 31 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против турецкого "Бешикташа". 

Первая встреча команд завершилась победой турецкого клуба со счетом 3:2

Первую игру против "Бешикташа" из-за травмы пропустил лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко

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Пресс-служба киевского клуба сообщила, что 33-летний нападающий не сможет помочь "бело-синим" и в ответном матче. У Ярмоленко диагностировали частичное повреждение внутренней боковой связки колена. Точные сроки восстановления форварда пока неизвестны.

Однако есть и хорошие новости из лазарета "Динамо": к тренировкам вернулись Владислав Кабаев и Александр Андриевский. Оба футболиста из-за повреждений пропускали первый матч с "Бешикташем".

Напомним, Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо" этим летом на правах свободного агента. Форвард подписал с "бело-синими" контракт на два года. 

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за киевский клуб 5 матчей, в которых отличился 3 голами. 

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