Появились новости из лазарета киевского "Динамо".

В четверг, 31 августа, киевское "Динамо" сыграет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против турецкого "Бешикташа".

Первая встреча команд завершилась победой турецкого клуба со счетом 3:2.

Первую игру против "Бешикташа" из-за травмы пропустил лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко.

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Пресс-служба киевского клуба сообщила, что 33-летний нападающий не сможет помочь "бело-синим" и в ответном матче. У Ярмоленко диагностировали частичное повреждение внутренней боковой связки колена. Точные сроки восстановления форварда пока неизвестны.

Однако есть и хорошие новости из лазарета "Динамо": к тренировкам вернулись Владислав Кабаев и Александр Андриевский. Оба футболиста из-за повреждений пропускали первый матч с "Бешикташем".

Напомним, Андрей Ярмоленко вернулся в "Динамо" этим летом на правах свободного агента. Форвард подписал с "бело-синими" контракт на два года.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за киевский клуб 5 матчей, в которых отличился 3 голами.

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