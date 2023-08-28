"Динамо" попытается взять реванш у "Бешикташа" и пройти в следующий раунд турнира.

В четверг, 31 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА между киевским "Динамо" и "Бешикташем".

Игра пройдет в Стамбуле на стадионе "Водафон Парк".

Главным арбитром этой встречи назначен португалец Жоау Пиньеру. Его помощниками станут Бруну Жезуш и Лусиану Майя. Четвертым арбитром будет Клаудиу Перейру.

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Напомним, первая игра команд завершилась победой турецкого клуба со счетом 3:2. В составе команды Мирчи Луческу голы забили Николай Шапаренко и Назар Волошин.

Бешикташ - Динамо: прогноз

Фаворитом ответного матча аналитики считают "Бешикташ". Ставки на победу турецкого клуба принимают с коэффициентом 1,47. Победа "Динамо" оценивается коэффициентом 6,60. Ничья - 4,60.

Также эксперты уверены в проходе "Бешикташа" в следующий раунд Лиги конференций. Коэффициент - 1,03. Проход "Динамо" в групповой раунд этого турнира оценивается коэффициентом 12,00.

Наиболее вероятным исходом этой встречи, по мнению аналитиков, является победа "Бешикташа" со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат 8,40. Коэффициент на победу украинского клуба со счетом 1:0 - 19,00.

Добавим, что победитель пары "Динамо" - "Бешикташ" сыграет в групповом раунде Лиги конференций-2023/24. Для проигравшей команды этот еврокубковый сезон закончится.

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