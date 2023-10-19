Базовая зарплата Месси составляет более 12 миллионов долларов.

Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, который минувшим летом перешел из ПСЖ в "Интер Майами", подписал рекордный для МЛС контракт.

Ассоциация футболистов МЛС опубликовала отчет, согласно которому у нападающего сборной Аргентины самая высокая зарплата в истории американской лиги.

Сообщается, что базовая зарплата Лионеля Месси составляет 12 миллионов долларов в год. Гарантированная компенсация, которая включает в себя базовую зарплату плюс все выплаты при подписании контракта и бонусы, выплачиваемые ежегодно в течение срока действия контракта футболиста, составляет - 20,4 миллиона долларов.

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Кроме этого, Лионель Месси получит выплаты от компаний Adidas и Apple TV. С их учетом ежегодный доход аргентинца составит 50-60 миллионов долларов.

Таким образом, Месси сравнится с самыми высокооплачиваемыми игроками в трех ведущих спортивных лигах США: Стефен Карри заработал 48 миллионов долларов как самый высокооплачиваемый игрок НБА в прошлом сезоне, Джо Берроу возглавляет НФЛ с контрактом на 55 миллионов долларов в год, а Джастин Верландер лидирует в МЛБ с 43,3 миллиона долларов.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов МЛС идет итальянский вингер "Торонто" Лоренцо Инсинье с доходом 7,5 миллиона долларов в год и гарантированной компенсацией в 15,4 миллиона долларов. Замыкает тройку футболист "Чикаго Файр" Джердан Шакири с базовой зарплатой 7,35 миллиона долларов и компенсацией - 8,153 миллиона долларов.

Базовая зарплата Сергея Кривцова, который вместе с Месси играет за "Интер Майами", составляет 555 500 долларов, гарантированная компенсация - 614 500 долларов. Это соответствует 229-му месту в рейтинге.

Добавим, что Лионель Месси сыграл за "Интер Майами" 13 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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