Звездный аргентинский нападающий Лионель Месси, который минувшим летом перешел из ПСЖ в "Интер Майами", подписал рекордный для МЛС контракт.
Ассоциация футболистов МЛС опубликовала отчет, согласно которому у нападающего сборной Аргентины самая высокая зарплата в истории американской лиги.
Сообщается, что базовая зарплата Лионеля Месси составляет 12 миллионов долларов в год. Гарантированная компенсация, которая включает в себя базовую зарплату плюс все выплаты при подписании контракта и бонусы, выплачиваемые ежегодно в течение срока действия контракта футболиста, составляет - 20,4 миллиона долларов.
Кроме этого, Лионель Месси получит выплаты от компаний Adidas и Apple TV. С их учетом ежегодный доход аргентинца составит 50-60 миллионов долларов.
Таким образом, Месси сравнится с самыми высокооплачиваемыми игроками в трех ведущих спортивных лигах США: Стефен Карри заработал 48 миллионов долларов как самый высокооплачиваемый игрок НБА в прошлом сезоне, Джо Берроу возглавляет НФЛ с контрактом на 55 миллионов долларов в год, а Джастин Верландер лидирует в МЛБ с 43,3 миллиона долларов.
На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов МЛС идет итальянский вингер "Торонто" Лоренцо Инсинье с доходом 7,5 миллиона долларов в год и гарантированной компенсацией в 15,4 миллиона долларов. Замыкает тройку футболист "Чикаго Файр" Джердан Шакири с базовой зарплатой 7,35 миллиона долларов и компенсацией - 8,153 миллиона долларов.
Базовая зарплата Сергея Кривцова, который вместе с Месси играет за "Интер Майами", составляет 555 500 долларов, гарантированная компенсация - 614 500 долларов. Это соответствует 229-му месту в рейтинге.
Добавим, что Лионель Месси сыграл за "Интер Майами" 13 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.