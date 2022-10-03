Тибо Куртуа хочет восстановиться к матчу с "Барселоной" и пропустит игру с "Шахтером".

Голкипер национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа не сыграет в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера".

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес, место в воротах "сливочных" займет вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Бельгийский кипер травмировал спину, по причине чего пропустил поединок 7-го тура чемпионата Испании против "Осасуны" (1:1).

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Источник отмечает, что точных сроков восстановления Куртуа пока нет, однако сам Тибо хочет восстановиться к игре против "Барселоны", которая состоится 16 октября.

Напомним, поединок третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтерем" пройдет в среду, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После двух туров "Реал" идет на первой позиции в группе F с 6 баллами. "Шахтер" имеет в активе 4 очка и идет вторым. Третий "Селтик" с 1 баллом, "РБ Лейпциг" на последнем месте с 0 очков.

Андрей Лунин: карьера в Реале

Лунин ранее дважды в прошлом сезоне играл в рамках Ла Лиги и дважды в рамках Кубка Испании. За эти 4 матча он пропустил 4 гола.

В сезоне 2020/21 он сыграл один матч за "Реал" - это была кубковая игра против "Алькояно". Мадридский клуб тогда сенсационно проиграл со счетом 1:2.

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