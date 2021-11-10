ФИФА вручит награды в начале следующего года.

Стало известно, когда состоится церемония The Best FIFA Football Awards, в рамках которой будут вручены награды лучшим футболистам и тренерам по итогам сезона 2020-2021, включая летние турниры сборных.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, церемония запланирована на 17 января 2022 года.

Как и в прошлом году, церемония вновь пройдет без присутствия зрителей. С лауреатами премии также будут общаться в онлайн-формате.

В рамках церемонии будут названы лучший футболист и футболистка года, лучшие тренеры и вратари в мужском и женском футболе, символические сборные года, а также вручат награды за лучший гол, награду за "фейр-плей" и награду лучшему болельщику.

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Как будут выбирать победителя?

Победителей определят путем голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также приглашенных экспертов и фанатов.

Голосование начнется 22 ноября и продлится до 10 декабря включительно.

Лучший футболист года по версии ФИФА: предыдущие победители

Награда "The Best FIFA Football Awards" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.

Дважды ее обладателем становился Криштиану Роналду, по разу - Лука Модрич и Лионель Месси. В прошлом году этот список дополнил Роберт Левандовски.

Автор: Антон Дударь