Марьян Швед был госпитализирован.

Украинский полузащитник бельгийского "Мехелена" Марьян Швед получил серьезные травмы в матче Кубка Бельгии против "Эйпена".

Швед потерял сознание после удара в голову и был доставлен в больницу.

Как сообщает hln.be, у украинского футболиста диагностировали ряд серьезных травм - сотрясение мозга, а также ушибы уха и легкого.

Футболисту еще предстоит пройти обследование у отоларинголога.

Источник отмечает, что в целом Швед чувствует себя неплохо.

Скорее всего, украинец не сможет помочь "Мехелену" в ближайшем матче, который запланирован на 27 декабря.

Читайте такжеЗвезда ПСЖ Неймар получил жуткую травму в матче чемпионата Франции (видео)

Марьян Швед: карьера в "Мехелене"