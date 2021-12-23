Украинский полузащитник бельгийского "Мехелена" Марьян Швед получил серьезные травмы в матче Кубка Бельгии против "Эйпена".
Швед потерял сознание после удара в голову и был доставлен в больницу.
Как сообщает hln.be, у украинского футболиста диагностировали ряд серьезных травм - сотрясение мозга, а также ушибы уха и легкого.
Футболисту еще предстоит пройти обследование у отоларинголога.
Источник отмечает, что в целом Швед чувствует себя неплохо.
Скорее всего, украинец не сможет помочь "Мехелену" в ближайшем матче, который запланирован на 27 декабря.
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Марьян Швед: карьера в "Мехелене"
- В августе прошлого года Швед перешел из шотландского "Селтика" в годовую аренду в "Мехелен" с правом выкупа.
- Поначалу дела у Шведа шли не очень хорошо. И в декабре тренер "Мехелена" публично раскритиковал Шведа, заявив, что он "ставит себя выше команды". После этого украинец взялся за голову, сумел проявить себя и закрепился в основном составе.
- "Мехелен" летом 2021 года приобрел Шведа, права на которого были у шотландского "Селтика".
- В текущем сезоне Швед провел за "Мехелен" 18 матчей, забил 2 гола и сделал один ассист.