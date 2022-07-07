Матч за Суперкубок Украины по футболу в 2022 году не состоится.
Как сообщает издание Sport Arena, данное решение аргументировано отсутствием должного завершения прошлого сезона в УПЛ и Кубке Украины.
Напомним, что из-за полномасштабного вторжения РФ, чемпионат Украины по футболу был досрочно завершен по итогам 18 туров. Розыгрыш Кубка Украины был остановлен на стадии четвертьфинала.
К тому же проведение матча в Одессе, где обычно проходит поединок за Суперкубок, сейчас невозможно.
Стоит отметить, что данный трофей не будет разыгран впервые в своей 18-летней истории. Впервые матч за Суперкубок Украины был проведен в 2004 году и с тех пор ни разу не был отменен.
Действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер", разгромивший в прошлом году киевское "Динамо" со счетом 3:0.
Ранее УНИАН сообщал, что Президент УАФ Андрей Павелко назвал регионы Украины, где будет проводиться следующий сезон украинской Премьер лиги.
Сезон УПЛ 2022/2023: что известно
- В конце мая состоялось собрание клубов УПЛ, на котором было принято решение проводить следующий сезон чемпионата Украины, несмотря на войну в стране.
- Министерство молодежи и спорта Украины разрешило проведение спортивных соревнований в отдельных регионах.
- В новом сезоне в Премьер-лиге сыграют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров).
- Старт чемпионата УПЛ-2022/23 ориентировочно назначен на 20 августа.
- Участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь", однако за ними было закреплено место в чемпионате.
- Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".
- Все матчи в военное время будут проходить без присутствия зрителей на трибунах.