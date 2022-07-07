Впервые за свою 18-летнюю историю матч за Суперкубок Украины не будет сыгран.

Матч за Суперкубок Украины по футболу в 2022 году не состоится.

Как сообщает издание Sport Arena, данное решение аргументировано отсутствием должного завершения прошлого сезона в УПЛ и Кубке Украины.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения РФ, чемпионат Украины по футболу был досрочно завершен по итогам 18 туров. Розыгрыш Кубка Украины был остановлен на стадии четвертьфинала.

К тому же проведение матча в Одессе, где обычно проходит поединок за Суперкубок, сейчас невозможно.

Стоит отметить, что данный трофей не будет разыгран впервые в своей 18-летней истории. Впервые матч за Суперкубок Украины был проведен в 2004 году и с тех пор ни разу не был отменен.

Действующим обладателем трофея является донецкий "Шахтер", разгромивший в прошлом году киевское "Динамо" со счетом 3:0.

Ранее УНИАН сообщал, что Президент УАФ Андрей Павелко назвал регионы Украины, где будет проводиться следующий сезон украинской Премьер лиги.

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