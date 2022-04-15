"Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко продолжает борьбу за еврокубок.

В четверг, 14 апреля, были сыграны ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/22.

По итогам этих игр стали известны все участники 1/2 финала турнира. К следующей стадии вышли четыре победителя двухматчевых противостояний.

Лига Европы. 1/2 финала

"Вест Хэм" - "Айнтрахт"

"РБ Лейпциг" - "Рейнджерс"

Также 14 апреля были сыграны ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций.

"Лестер" по сумме двух матчей одолел ПСВ. Первая игра этих команд завершилась вничью 0:0, а в ответном поединке "лисы" выиграли 2:1.

"Марсель" не испытал проблем в дуэли с греческим ПАОКом. Французы выиграли оба поединка - 3:1 на своем поле и 1:0 в гостях.

"Рома" уступила в первой игре на выезде норвежскому "Буде-Глимту" (1:2), однако в ответной игре в Риме разгромила соперника со счетом 4:0 и вышла в полуфинал турнира.

Последним участником 1/2 финала ЛК стал "Фейеноорд", который одолел "Славию". Первый матч завершился вничью 3:3, а в ответном поединке сильнее оказались нидерландцы (3:1).

Таким образом были определены все участники полуфинала этого турнира.

Лига конференций. 1/2 финала

"Лестер" - "Рома"

"Фейеноорд" - "Олимпик Марсель"

Поединки полуфиналов Лиги Европы и Лиги конференций состоятся через две недели, в четверг, 28 апреля. Ответные матчи - 5 мая.

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