Команда Андрея Ярмоленко вышла в полуфинал Лиги Европы, команда Руслана Малиновского завершила свои выступления на турнире.

14 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Главной сенсацией этой стадии стал вылет "Барселоны". Каталонский клуб в ответном матче неожиданно проиграл на своем поле немецкому "Айнтрахту".

Гости начали доминировать с первых минут – на 67-й "Айнтрахт" уже имел преимущество в три гола. Дубль от Филипа Костича, еще один гол на счету Рафаэля Борре, который оказался особенно красивым.

"Блаугранас" смогли ответить только в дополнительное время. Сначала отличился Серхио Бускетс, а затем Мемфис Депай реализовал пенальти.

"Барселона" - "Айнтрахт" - 2:3

Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) - Костич, 4 (пен.), 67, Борре, 36

"Барселона": Тер Штеген, Мингеса (Дест, 61), Гарсия (Л. Де Йонг, 70), Араухо, Альба, Гави, Бускетс, Педри (Ф. Де Йонг, 46), Дембеле, Обамеянг (Траоре, 61), Торрес (Депай, 80)

"Айнтрахт": Трапп, Туре, Хинтереггер, Н`Дика, Кнауфф Чендлер, (90+10), Якич, Роде (Хрустич, 80), Костич, Линдстрем (Хауге, 80), Камада, Борре (Ахе, 90)

Предупреждения: Гарсия, Гави, Дембеле - Якич, Хрустич, Н`Дика, Кнауфф

Удаление: Н`Дика (вторая желтая)

Обзор матча:

В рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко разгромил в гостях "Лион".

В первом тайме "молотобойцы" дважды поразили ворота французского клуба, а авторами голов стали Доусон и Райс.

На старте второго тайма Боуэн довел счет до разгромного - 3:0. "Лион" создал несколько шансов для гола, однако забить так и не сумел.

Украинский вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко почти весь матч провел на скамье запасных и вышел только на 84-й минуте.

Первый матч "Лиона" против "Вест Хэма" завершился со счетом 1:1.

"Лион" - "Вест Хэм" - 0:3

Голы: Доусон, 38, Райс, 44, Боуэн, 48

"Лион": Поллерсбек, Эмерсон, Люкеба, Денайер (Рен-Аделаид, 89), Гюсто, Ндомбеле (Пакета, 46), Тиаго Энрике, Экамби, Ааур (Баркола, 71), Февр (Тете, 46), Дембеле

"Вест Хэм": Ареоля, Джонсон, Диоп, Доусон, Цоуфал, Райс (Бенрахма, 90+1), Соучек, Форнальс, Лансини (Нобл, 77), Боуэн, Антонио (Ярмоленко, 84)

Предупреждения: Баркола, 84 - Диоп, 22, Форнальс, 85

Обзор матча:

А вот команда полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского не смогла преодолеть стадию 1/4 финала. "Аталанта" уступила немецкому "РБ Лейпциг".

На 18-й минуте Кристофер Нкунку по передаче Конрада Лаймера вывел "быков" вперед. Несмотря на преимущество по количеству ударов и владению мячом, бергамаски все никак не могли сравнять счет. В конце поединка Хуан Муссо сфолил в собственной штрафной, а Нкунку с 11-метровой отметки забил второй гол своей команды.

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и ушел с поля на 58-й минуте.

"Аталанта" - "РБ Лейпциг" - 0:2

Голы: Нкунку, 18, 87(пен.)

"Аталанта": Муссо, Де Рон, Демираль (Скалвини, 70), Паломино, Хатебур, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Малиновский (Муриэль, 58), Бога (Миранчук, 70), Сапата

"РБ Лейпциг": Гулачи, Симакан, Орбан, Гвардиол (Поульсен, 79), Хенрикс (Клостерманн, 73), Кампль (Хальстенберг, 79), Лаймер (Адамс, 73), Анхелиньо, Ольмо, Силва (Собослаи, 63), Нкунку

Предупреждения: Сапата, Фройлер, Демираль, Копмейнерс, Хатебур - Хенрикс, Орбан, Симакан

Обзор матча:

Последним полуфиналистом Лиги Европы сезона 2021/2022 стал "Рейнджерс". Шотландцы в овертайме обыграли "Брагу", которая доигрывала матч вдевятером.

"Рейнджерс" - "Брага" - 3:1

Голы: Таверньер 2, 44, Руф 101 - Карму 83

Удаления: Тормена 42, Медейруш 105 (оба - Брага)

Обзор матча:

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