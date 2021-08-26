Украина будет представлена в главном клубном турнире Европы двумя клубами.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" узнали своих соперников на групповом этапе Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Стамбуле.

По итогам жеребьевки "Динамо" попало в одну группу с немецкой "Баварией", испанской "Барселоной" и португальской "Бенфикой".

"Шахтер" на групповом этапе сыграет с итальянским "Интером", испанским "Реалом" и молдавским "Шерифом".

С "Интером" и "Реалом" "горняки" встретятся на групповом этапе ЛЧ во второй раз подряд. А "Динамо" во второй раз подряд сыграет в группе ЛЧ с "Барселоной".

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Напомним, что в составе "Бенфики" выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, а "Шериф" возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

Отметим, что при жеребьевке "Шахтер" был в третьей корзине, а "Динамо" - в четвертой.

Групповой этап стартует 14-15 сентября. Расписание матчей украинских клубов будет известно позже.

Украина в Лиге чемпионов 2021-2022

Киевское "Динамо" получило прямую путевку в групповой этап ЛЧ на правах чемпиона Украины.

"Шахтеру" пришлось преодолевать два раунда квалификации. Сперва "горняки" прошли "Генк" (2:1 и 2:1), а дальше выбили "Монако" (1:0 и 2:2 в дополнительное время).

Сразу два украинских клуба выступят на групповом этапе ЛЧ во второй раз подряд. В прошлом сезоне и "Динамо", и "Шахтер" заняли в своих группах третьи места.

Автор: Антон Дударь