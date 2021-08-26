Юрий Вернидуб признался, что сбылась его мечта.

Украинский тренер Юрий Вернидуб прокомментировал выход в групповой этап Лиги чемпионов вместе с молдавским "Шерифом".

Своими эмоциями Вернидуб поделился на пресс-конференции после ответного матча с "Динамо" Загреб.

"Я сейчас очень счастливый человек. Наверное, самый счастливый. В самом начале я говорил, что приходил в "Шериф" с одной мечтой - сыграть в Лиге чемпионов. Моя мечта сбылась", - сказал Вернидуб.

"Но это не только моя мечта и моя заслуга. Это работа команды, всех ребят, которые были как семья - одним целым", - добавил тренер.

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Вернидуб подчеркнул, что команда прошла непростой путь в квалификации:

"Мы прошли нелегкий путь от первого квалификационного раунда. Я горжусь тем, какой результат показали ребята. Мы из восьми игр выиграли шесть, а в двух сыграли вничью. Забили четырнадцать голов, а пропустили всего два. Это говорит о многом".

"И даже здесь в Загребе, я читал интервью главного тренера "Динамо" Загреб, который сказал, что они не хотят доводить игру до пенальти, а хотят решить все максимум в дополнительное время. Мне, наверное, не надо было даже настраивать команду, а сказать эти слова. И команда сделала то, что должна была сделать. У нас было много проблем с составом, но мы решили эту задачу. Мы правильно изучили соперника, что и дало этот результат. Думаю, мы заслужили эту победу, и заслужили играть в группе Лиги чемпионов", - подытожил тренер.

Выход "Шерифа" в групповой этап Лиги чемпионов

"Шериф" стал первым молдавским клубом, который пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

В квалификации ЛЧ "Шериф" прошел албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт", сербскую "Црвену Звезду" и хорватское "Динамо".

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с декабря 2020 года. Украинский тренер впервые в карьере выступает в Лиге чемпионов.

Автор: Антон Дударь