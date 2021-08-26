"Шериф" Юрия Вернидуба достиг потрясающего результата.

Молдавский "Шериф", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, прошел загребское "Динамо" в финальном раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Шериф" впервые в своей истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Также "Шериф" станет первой в истории молдавской командой, которая примет участие в групповом этапе ЛЧ.

Для Вернидуба это первый выход в групповой этап Лиги чемпионов в тренерской карьере.

Первый поединок в Тирасполе "Шериф" выиграл со счетом 3:0, а ответный матч в Загребе завершился нулевой ничьей.

В квалификации Лиги чемпионов молдавский клуб ранее уже прошел албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт" и сербскую "Црвену Звезду".

Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года.

По итогам сезона 2020-2021 украинский тренер привел "Шериф" к чемпионскому титулу, а также вышел в финал национального кубка, где уступил.

Вернидуб впервые в карьере выступал в квалификации Лиги чемпионов.

Автор: Артем Будрин