"Шериф" Юрия Вернидуба разгромил соперника в первом матче раунда плей-офф.

Молдавский "Шериф", который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб, разгромил загребское "Динамо" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Тирасполе, завершилась со счетом 3:0.

"Шериф" впервые в своей истории может пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Ответный поединок состоится 25 августа в Хорватии.

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Отметим, что по данным Transfermarkt весь состав "Шерифа" стоит 12 миллионов евро.

В квалификации Лиги чемпионов молдавский клуб ранее уже прошел албанскую "Теуту", армянский "Алашкерт" и сербскую "Црвену Звезду".

"Шериф" - "Динамо" Загреб - 3:0

Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54

"Шериф": Атанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен (Костанза, 53), Раделич, Коловос, Тилль, Аддо (Петро, 87), Бизяк, Луваннор, Траоре, Янсане

"Динамо" Загреб: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Перич (Мубандже, 21), Иванушец, Франьич, Мишич (Менало, 65), Якич, Маер (Гояк, 65), Петкович, Оршич (Чоп, 80)

Видеообзор матча от MEGOGO

Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года.

По итогам сезона 2020-2021 украинский тренер привел "Шериф" к чемпионскому титулу, а также вышел в финал национального кубка, где уступил.

Вернидуб впервые в карьере выступает в квалификации Лиги чемпионов.

Автор: Антон Дударь