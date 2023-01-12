Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на награду лучшему футболисту по итогам 2022 года.
Организация опубликовала соотвествующий пост в своих соцсетях.
На данную премию претендуют 14 мировых звезд.
Отметим в списке номинантов нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, который является действующим обладателем "Золотого мяча". Также на награду претендует лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и его партнер по ПСЖ - Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром мундиаля в Катаре.
Полный список номинантов на приз лучшему футболисту года
- Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)
- Карим Бензема ("Реал", Франция)
- Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
- Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Аргентина)
- Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Англия)
- Кевин де Бюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)
- Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
- Роберт Левандовски ("Барселона", Польша)
- Лука Модрич ("Реал", Хорватия)
- Неймар (ПСЖ, Бразилия)
- Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)
- Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
- Садио Мане ("Бавария", Сенегал)
Церемония награждения "The Best FIFA Football Awards" состоится 27 февраля.
Как будут выбирать победителя?
ФИФА поделила голосование на 4 равные квоты по 25%: журналисты, капитаны мировых сборных, тренеры и фанаты, которые смогут отдать свой голос на официальном сайте ФИФА до 3 февраля.
Лучший футболист года по версии ФИФА: предыдущие победители
Награда "The Best FIFA Football Awards" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.
По два раза ее обладателями становились Криштиану Роналду (2016, 2017) и Роберт Левандовски (2019, 2020), по разу - Лука Модрич (2018) и Лионель Месси (2019).