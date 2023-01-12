На данную награду претендуют 14 звезд мирового футбола.

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на награду лучшему футболисту по итогам 2022 года.

Организация опубликовала соотвествующий пост в своих соцсетях.

На данную премию претендуют 14 мировых звезд.

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Отметим в списке номинантов нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, который является действующим обладателем "Золотого мяча". Также на награду претендует лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и его партнер по ПСЖ - Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром мундиаля в Катаре.

Полный список номинантов на приз лучшему футболисту года

Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)

Карим Бензема ("Реал", Франция)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Аргентина)

Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Англия)

Кевин де Бюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

Роберт Левандовски ("Барселона", Польша)

Лука Модрич ("Реал", Хорватия)

Неймар (ПСЖ, Бразилия)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)

Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)

Садио Мане ("Бавария", Сенегал)

Церемония награждения "The Best FIFA Football Awards" состоится 27 февраля.

Как будут выбирать победителя?

ФИФА поделила голосование на 4 равные квоты по 25%: журналисты, капитаны мировых сборных, тренеры и фанаты, которые смогут отдать свой голос на официальном сайте ФИФА до 3 февраля.

Лучший футболист года по версии ФИФА: предыдущие победители

Награда "The Best FIFA Football Awards" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.

По два раза ее обладателями становились Криштиану Роналду (2016, 2017) и Роберт Левандовски (2019, 2020), по разу - Лука Модрич (2018) и Лионель Месси (2019).

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