Трофей от ФИФА / фото REUTERS

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на награду лучшему футболисту по итогам 2022 года.

Организация опубликовала соотвествующий пост в своих соцсетях.

На данную премию претендуют 14 мировых звезд.

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Отметим в списке номинантов нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, который является действующим обладателем "Золотого мяча". Также на награду претендует лучший игрок ЧМ-2022 Лионель Месси и его партнер по ПСЖ - Килиан Мбаппе, который стал лучшим бомбардиром мундиаля в Катаре.

Полный список номинантов на приз лучшему футболисту года

  • Лионель Месси (ПСЖ, Аргентина)
  • Карим Бензема ("Реал", Франция)
  • Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)
  • Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Аргентина)
  • Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Англия)
  • Кевин де Бюйне ("Манчестер Сити", Бельгия)
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
  • Роберт Левандовски ("Барселона", Польша)
  • Лука Модрич ("Реал", Хорватия)
  • Неймар (ПСЖ, Бразилия)
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет)
  • Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия)
  • Садио Мане ("Бавария", Сенегал)

Церемония награждения "The Best FIFA Football Awards" состоится 27 февраля.

Как будут выбирать победителя?

ФИФА поделила голосование на 4 равные квоты по 25%: журналисты, капитаны мировых сборных, тренеры и фанаты, которые смогут отдать свой голос на официальном сайте ФИФА до 3 февраля.

Лучший футболист года по версии ФИФА: предыдущие победители

Награда "The Best FIFA Football Awards" вручается с 2016 года. Она является продолжением премии "Золотой мяч ФИФА", но без участия журнала "France Football", который вручает свою премию.

По два раза ее обладателями становились Криштиану Роналду (2016, 2017) и Роберт Левандовски (2019, 2020), по разу - Лука Модрич (2018) и Лионель Месси (2019). 

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