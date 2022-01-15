Виталий Миколенко / фото REUTERS
В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Эвертон" умудрился проиграть команде, которая плетется в зоне вылета.
Для защитника "ирисок" и сборной Украины Виталия Миколенко этот поединок стал дебютным в АПЛ.
Авторитетный портал WhoScored оценил игру Миколенко и поставил ему 6,9 балла. Среди футболистов "Эвертона" оценка больше, чем у Виталия лишь у двух игроков: Ришарлисона (7,7 балла) и Бена Годфри (7,0).
Напомним, что мерсисайдцы продали конкурента Миколенко за 30 миллионов евро в другой клуб АПЛ.
Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"
- Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.
- Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.
- Виталий зарабатывает в "Эвертоне" 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Миколенко дебютировал за новый клуб в Кубке Англии и отыграл 120 минут на поле.