Украинский защитник получил солидный балл.

В рамках 22-го тура чемпионата Англии "Эвертон" умудрился проиграть команде, которая плетется в зоне вылета.

Для защитника "ирисок" и сборной Украины Виталия Миколенко этот поединок стал дебютным в АПЛ.

Авторитетный портал WhoScored оценил игру Миколенко и поставил ему 6,9 балла. Среди футболистов "Эвертона" оценка больше, чем у Виталия лишь у двух игроков: Ришарлисона (7,7 балла) и Бена Годфри (7,0).

Напомним, что мерсисайдцы продали конкурента Миколенко за 30 миллионов евро в другой клуб АПЛ.

Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"