"Норвич" сенсационно обыграл "Эвертон" в поединке АПЛ.

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко дебютировал за "Эвертон" в матче Английской Премьер-лиги. Бывший левый защитник "Динамо" отыграл все 90 минут времени, а "Эвертон" неожиданно уступил.

"Норвич" нанес поражение мерсисайдцам в 22-м туре АПЛ со счетом 2:1.

В начале второго тайма Миколенко допустил курьезную ошибку и вывел соперника один на один со своим вратарем. К счастью для Виталия, обошлось без гола в этом эпизоде. Вот видео:

Миколенко также записал на свой счет предголевой пас: на 60-й минуте Виталий сделал подачу в штрафную, а вратарь "Норвича" сбросил кулаком мяч на Ришарлисона, который красиво забил в падении через себя. Впрочем, "ириски" все равно проиграли со счетом 2:1.

Дебют Миколенко в АПЛ позволил Украине установить национальный рекорд. В текущем сезоне АПЛ приняли участие уже три разных украинских футболиста.

Кроме Виталия, в чемпионате Англии выступают также Александр Зинченко ("Манчестер Сити") и Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"). Ранее никогда в АПЛ не выступало более двух украинцев одновременно.

"Эвертон" расположен на 15-й строчке в турнирной таблице (19 очков), а "Норвич" идет в зоне вылета - 18-я позиция (13 баллов).

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